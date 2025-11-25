В Белоруссию прибыли очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

В министерстве обороны республики отметили, что комплекс поступил из России

Редакция сайта ТАСС

Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" © Виталий Невар/ ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Очередные батареи зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступили из России на вооружение белорусской армии. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Поступление на вооружение данных ЗРК является ярким примером плодотворного военно-технического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках совершенствования единой системы противовоздушной обороны. Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" обеспечивает эффективную противовоздушную оборону назначенных объектов, а также способен выполнять боевые задачи в сложных климатических условиях", - говорится в тексте.

Как отметил командир зенитной ракетной бригады Павел Гребенчук, поступление новой партии "Тор-М2" для бригады - это повышение боевых возможностей и в целом способности выполнять задачи по противовоздушному прикрытию назначенных объектов. "Личный состав бригады освоил данный тип зенитного ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением", - цитирует его пресс-служба ведомства.

По словам военнослужащего, такой тип зенитного ракетного комплекса отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. "Он высокомобильный, имеет малое время реакции и способен одновременно уничтожать широкий спектр воздушных целей, в том числе и беспилотные летательные аппараты", - пояснил Гребенчук.