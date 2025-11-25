Макрон считает, что украинское урегулирование находится на решающем этапе

По мнению президента Франции, "главным условием хорошего мира является набор надежных, по-настоящему прочных гарантий безопасности, а не бумажных обещаний"

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что процесс украинского урегулирования находится на решающем этапе. Об этом он заявил на совещании так называемой коалиции желающих по оказанию помощи Украине.

"Мы явно находимся на решающем этапе. Переговоры получают новый импульс, и мы должны воспользоваться этим моментом, - сказал он в своем выступлении, трансляцию которого вел телеканал BFMTV. - Наконец появился шанс добиться реального прогресса на пути к хорошему миру".

По мнению Макрона, "главным условием хорошего мира является набор надежных, по-настоящему прочных гарантий безопасности, а не бумажных обещаний". Он полагает, что основная цель "коалиции желающих" - добиться обеспечения этих гарантий.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.