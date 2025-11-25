Президент Вьетнама подчеркнул стремление своей страны развивать связи с Россией

Лыонг Кыонг также высоко оценил вклад руководства Калужской области в налаживание связей между регионами и предприятиями двух стран

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Вьетнам высоко ценит отношения традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией и стремится к их укреплению и дальнейшему развитию. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг, приветствуя делегацию Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой, находящегося с рабочим визитом во Вьетнаме.

Президент указал, что в условиях быстроменяющейся и сложной международной обстановки Вьетнам "неизменно высоко ценит и стремится всесторонне укреплять и развивать добрые, проверенные временем традиционные отношения дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства" с Россией. Партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят искреннюю поддержку и помощь, которые народы Советского Союза и России оказали Вьетнаму в деле национально-освободительной борьбы и восстановления страны в послевоенный период, а также в процессе ее строительства и развития на нынешнем этапе, сказал глава государства.

Лыонг Кыонг выразил уверенность, что нынешний визит губернатора Калужской области будет "способствовать реализации договоренностей высшего руководства двух стран, помогая продвижению сотрудничества" между регионами двух стран, между Вьетнамом и Россией в целом, "делая его еще более тесным и эффективным".

Вьетнамский руководитель высоко оценил вклад руководства Калужской области в налаживание связей между регионами и предприятиями двух стран, за счет привлечения инвестиций, стимулирования торговли, культурных и туристических обменов, а также сотрудничества в области науки и технологий, образования и подготовки кадров, высокотехнологичного сельского хозяйства. Он выразил надежду, что две страны смогут эффективно использовать потенциал сотрудничества, развивая свои сильные стороны и эффективно дополняя друг друга.