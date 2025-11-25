На сайте Зеленского отказались зарегистрировать петицию за отставку Ермака

Она не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Сайт Владимира Зеленского отказал в регистрации петиции об увольнении главы его офиса Андрея Ермака. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, подавший петицию.

"После трех дней рассмотрения заявки на петицию на сайте офиса об увольнении Ермака сообщили, что "петиция <...> не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется", - написал он в своем Telegram-канале.

21 ноября Железняк сообщил, что подал петицию об отставке Ермака на регистрацию.

Ранее ряд украинских депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака на фоне появившейся информации о его возможном участии в коррупционном скандале. Однако Зеленский на встрече с фракцией "Слуги народа" отказался уволить Ермака.