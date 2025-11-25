Axios: Зеленский хотел бы встретиться с Трампом "как можно скорее"

По данным портала, возможной датой встречи может стать День благодарения

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, возможно в День благодарения, 27 ноября, для завершения работы над мирным планом по Украине. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Портал указывает, что Трамп уедет из Вашингтона на День благодарения во вторник вечером и планирует пробыть в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) до воскресенья. Ермак, по утверждению Axios, сказал, что проведение встречи в праздничные дни может иметь символическое значение. "Я надеюсь, что визит Зеленского состоится как можно скорее, потому что ... это поможет президенту Трампу продолжить его историческую миссию по прекращению войны", - приводит портал слова Ермака.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Киеве ожидают визит Зеленского в США для обсуждения мирного плана с Трампом до конца ноября. Однако затем в СМИ появилась информация, что Зеленский отказался от поездки в США в ближайшие недели, опасаясь нового конфликта с Трампом.

Также ранее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо изначальных 28, которые предлагали США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако пока "никаких новаций" по этому направлению нет.