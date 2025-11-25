NTV: глава разведки Турции обсудил в Каире второй этап прекращения огня в Газе

СТАМБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Каире со своим египетским коллегой Хасаном Рашидом и премьером Катара, министром иностранных дел шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения второго этапа реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NTV.

По его информации, стороны на фоне нарушений Израилем договоренностей о перемирии договорились активизировать совместно с США усилия для устранения всех препятствий в вопросе соблюдения еврейским государством соглашения о прекращении огня.

Турецкая сторона подтвердила на встрече, что всегда занимала сторону Палестины и впредь будет оказывать ей всяческую поддержку.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. 10 октября соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу.