Додон: Молдавия при правлении Санду и ее партии оказалась на грани банкротства

Экс-президент республики обвинил власти в финансовых махинациях и контрабанде оружия

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Молдавия при правлении президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности (ПДС) ввергнута в глубокий кризис и оказалась на грани банкротства. Об этом заявил бывший президент, лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

"Молдова переживает глубокий кризис. Государство фактически на грани банкротства, экономика - в состоянии комы, а совокупный уровень инфляции за годы правления ПДС достиг 66%. Мы остаемся единственной страной в регионе без какого-либо экономического роста - даже в Украине, где идет война, рост есть, а у нас его нет", - написал Додон в своем Telegram-канале.

Он обвинил власти в финансовых махинациях и контрабанде оружия. "Вместо поиска реальных решений для улучшения жизни граждан власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах", - отметил лидер социалистов, напомнив о недавних скандалах с отставками влиятельных правоохранителей, уличенных в участии в финансовых махинациях, а также о контрабанде оружия, которую обнаружили румынские таможенники на границе с Молдавией.

Додон подчеркнул, что Санду и ее партия утратили доверие международных партнеров и поддерживаются только руководством ЕС, которое проводит антироссийский курс и поощряет милитаризацию Молдавии, в конституции которой прописан нейтралитет. "Международные партнеры, включая МВФ, уже утратили доверие к руководству страны. Фактически остался только Брюссель со своим подходом: "Сукин сын, но наш". Там ПДС пока еще терпят, но неизвестно, как долго это продлится", - считает Додон.

Молдавия переживает тяжелый экономический кризис после прихода к власти Санду и ее правящей партии, которые взяли курс на интеграцию с ЕС и разрыв отношений с Россией. С 2021 года многократно увеличились тарифы на газ, электроэнергию, другие товары, что привело к инфляции и спровоцировало акции протеста. В ответ власти жестко подавили уличные демонстрации, был запрещен ряд оппозиционных партий, арестованы десятки активистов, приостановлено вещание 16 телеканалов и работа более чем 50 СМИ, предоставлявших эфир оппонентам президента.