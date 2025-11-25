Генерал ФРГ Келлер: переговоры по Украине не оказали влияния на поставки оружия Киеву

Американская сторона пока не ослабляла своих усилий в этой сфере, подчеркнул заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Генерал-майор Бундесвера, заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) Майк Келлер утверждает, что переговоры по плану урегулирования украинского конфликта пока не повлияли на поставки оружия Киеву.

"Мы, европейцы, оплачиваем эту поддержку, а американцы непрерывно поставляют [оружие]", - заявил он в эфире телеканала NTV. По словам Келлера, американская сторона пока не ослабляла своих усилий в этой сфере.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.