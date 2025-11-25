Замгенсека НАТО находится с визитом на Украине

Сколько продлится визит Радмилы Шекеринской, премьер-министр Украины Юлия Свириденко не уточнила

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская находится с визитом на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Встретились с заместителем генсека НАТО Радмилой Шекеринской в рамках ее визита на Украину. Мы подтвердили эффективность программы PURL как действенного инструмента обеспечения потребностей Украины в вооружении. Объем финансовой поддержки с момента запуска программы составляет более $3 млрд", - написала премьер.

Также, по ее словам, обсуждалась энергетическая безопасность и защита критической инфраструктуры.

Сколько продлится визит Шекеринской, Свириденко не уточнила.