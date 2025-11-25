Замгенсека НАТО находится с визитом на Украине
17:52
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская находится с визитом на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Встретились с заместителем генсека НАТО Радмилой Шекеринской в рамках ее визита на Украину. Мы подтвердили эффективность программы PURL как действенного инструмента обеспечения потребностей Украины в вооружении. Объем финансовой поддержки с момента запуска программы составляет более $3 млрд", - написала премьер.
Также, по ее словам, обсуждалась энергетическая безопасность и защита критической инфраструктуры.
Сколько продлится визит Шекеринской, Свириденко не уточнила.