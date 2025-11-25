Bloomberg: глава экономического совета Белого дома может возглавить ФРС США

По сведениям агентства, в Белом доме полагают, что Кевин Хассет на новой должности сможет реализовать курс американского лидера Дональда Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет рассматривается соратниками и советниками президента США Дональда Трампа в качестве наилучшего кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка страны). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в Белом доме полагают, что Хассет на новой должности сможет реализовать курс Трампа, направленный на снижение базовой процентной ставки.

Вместе с тем, как указывает агентство, действующий глава американской администрации известен принятием неожиданных кадровых решений, поэтому кандидатуру Хассета пока нельзя считать окончательной.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Трамп намерен принять решение по кандидату на пост главы ФРС к католическому Рождеству (25 декабря).

Срок полномочий нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла завершится в мае 2026 года. Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что регулятор, по мнению президента, недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Трамп утверждал, что ФРС умышленно не делала этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. В настоящее время она находится на уровне 3,75-4%.