Армия Израиля уничтожила пять вооруженных радикалов на юге Газы
18:31
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали пятерых вооруженных радикалов, вышедших на поверхность из туннеля в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Военнослужащие продолжают действовать на востоке Рафаха. В этом районе были выявлены и ликвидированы пять вооруженных террористов", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что, "вероятно, террористы вышли из подземного террористического объекта на востоке Рафаха".
"Военнослужащие остаются на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжают действовать для устранения любой непосредственной угрозы", - резюмировали в армейском ведомстве.