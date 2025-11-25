Армия Израиля уничтожила пять вооруженных радикалов на юге Газы

Военные продолжают действовать на востоке Рафаха, отметила пресс-служба ЦАХАЛ

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военнослужащие ликвидировали пятерых вооруженных радикалов, вышедших на поверхность из туннеля в районе города Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Военнослужащие продолжают действовать на востоке Рафаха. В этом районе были выявлены и ликвидированы пять вооруженных террористов", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что, "вероятно, террористы вышли из подземного террористического объекта на востоке Рафаха".

"Военнослужащие остаются на местах в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжают действовать для устранения любой непосредственной угрозы", - резюмировали в армейском ведомстве.