В Британии приостановили использование бронемашин Ajax

В Минобороны королевства заявили, что около 30 военных пожаловались на проблемы со слухом после учебного применения боевых бронированных машин

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Минобороны Великобритании приостановило использование новых боевых бронированных машин Ajax из-за того, что они вызывают проблемы со слухом у военнослужащих. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на представителя военного ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение было принято замминистра обороны Люком Поллардом в "качестве меры предосторожности". Пауза будет действовать в течение двух недель пока ведется проверка безопасности использования Ajax. В Минобороны королевства заявили, что около 30 военнослужащих пожаловались на проблемы со слухом после учебного применения бронемашин на минувших выходных. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь.

Соединенное Королевство заключило контракт на создание 589 машин Ajax с компанией General Dynamics UK еще в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, однако это произошло только в текущем году. Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у экипажей. У военнослужащих после нахождения в них были также выявлены отеки суставов. Эксперты связывают это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.

6 ноября Поллард заявил, что все неполадки были устранены и бронемашины готовы к использованию в боевых условиях. По мнению телеканала Sky News, информация о новых случаях обращений к врачам после испытаний Ajax может поставить крест на планах британских властей экспортировать эти машины за рубеж.