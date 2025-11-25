Ермак: Украина не откажется от движения на пути в НАТО

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Украина не станет отказываться от движения на пути к членству в НАТО в будущем, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В интервью порталу Axios он сказал, что Киев не откажется от своего конституционного обязательства двигаться в НАТО в будущем. "Сейчас мы живем в реальности. Мы не в НАТО", - добавил он.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом альянса. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В январе этого года Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США. А в марте американский президент Дональд Трамп отметил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет.

Ермак в интервью Axios также заявил, что мирный план Трампа из 28 пунктов был "неприемлемым" для Киева, и предложил о нем забыть. "Я предлагаю забыть о 28 пунктах, - сказал он. - Жизнь меняется так быстро, что теперь я думаю, что это в прошлом".

Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.