Politico: Трамп хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине на любых условиях

Американский лидер "примет любые договоренности, на которые как можно скорее смогут согласиться обе стороны"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается скорейшего прекращения конфликта на Украине на любых приемлемых для сторон условиях. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома.

"Конечная цель - это мир. Это самое важное, чего можно здесь достичь", - отметил он. Сотрудник уточнил, что Трамп "примет любые договоренности, на которые как можно скорее смогут согласиться обе стороны". В публикации подчеркивается, что Трамп хочет прекращения конфликта "вне зависимости от того, какими будут договоренности о мире".

Трамп ранее во вторник выразил уверенность в том, что договоренности по урегулированию очень близки. "Я думаю, мы очень близки к сделке", - сказал он. "Я думал, что это будет легче. Но, думаю, мы добиваемся успехов", - добавил американский лидер. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в этот же день написала в X, что переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева требуются для решения оставшихся вопросов относительно завершения украинского кризиса.

США ранее заявили о работе над новым планом урегулирования украинского конфликта. В воскресенье США и Украина провели по нему консультации в Женеве. Госсекретарь Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Украины от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий Донецкой Народной Республики, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.

Пентагоне ранее сообщил, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби (ОАЭ) проводит в понедельник и вторник с российской делегацией консультации по вопросам, касающимся урегулирования на Украине.