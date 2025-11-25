Brasil247: Болсонару будет отбывать наказание в камере с телевизором

Там есть отдельная ванная комната, кровать, письменный стол, шкаф, стул, а также бытовая техника, сообщил портал

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный ранее к более чем 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота, будет отбывать наказание в камере площадью 12 кв. м. У политика в распоряжении будут холодильник, телевизор и кондиционер, сообщил портал Brasil247.

Отмечается, что экс-лидер уже начал отбывать наказание. Условия его содержания такие же, какие были у действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который пребывал в тюрьме с 2018 по 2019 годы. При этом Лула да Силва находился в тюрьме города Куритибы - столицы штата Парана на юге Бразилии, Болсонару же останется в штаб-квартире Федеральной полиции в Бразилиа.

В камере у бывшего президента есть отдельная ванная комната, кровать, письменный стол, шкаф, стул, а также бытовая техника. Экс-лидеру гарантирована физическая защита.

11 сентября Болсонару признали виновным в заговоре с целью не допустить прихода к власти Лулы да Силвы в январе 2023 года. Политик приговорен к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения.