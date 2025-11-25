Посольство РФ в Канаде осудило использование лозунга бандеровцев дипмиссией ФРГ

В диппредставительстве подчеркнули, что это "жуткий позор"

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Канаде назвало позором использование немецкими дипломатами в этой стране бандеровского лозунга.

"Трудно оценить, понимают ли немецкие дипломаты, что лозунг "Слава Украине - героям слава" использовали украинцы - нацистские коллаборационисты, занимавшиеся уничтожением евреев и поляков на Украине и в Польше", - говорится в заявлении посольства России в X. Таким образом российские дипломаты прокомментировали публикацию посольства Германии, содержащую такой лозунг.

"Использование этих выражений является не просто проявлением невежества. Это жуткий позор для посольства Германии в Канаде", - отмечается в заявлении, опубликованном на английском языке. В посольстве подчеркнули, что дипмиссия ФРГ "либо по незнанию, либо умышленно" использует нацистские лозунги, ассоциирующиеся с "самыми мрачными преступлениями".

"Слава Украине" - лозунг бандеровцев времен Великой Отечественной войны. Ранее Министерство юстиции России включило Организацию украинских националистов (ОУН), лидером которой был Степан Бандера, и атрибутику ОУН, включая лозунг "Слава Украине - героям слава", в перечень экстремистских. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что лозунг является стопроцентной калькой "известного национал-социалистического приветствия". По ее словам, "помимо одинакового синтаксического построения, эти фразы построены по одинаковому акцентологическому принципу с ударениями на тех же смысловых моментах".