Asharq al-Awsat: конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

Гарантии того, что разрушения в анклаве больше не повторятся, до сих пор не предоставлены и не будут предоставлены в свете продолжающейся эскалации со стороны Израиля, сообщил источник газеты

ТУНИС, 26 ноября. /ТАСС/. Запланированная на конец ноября международная конференция по восстановлению сектора Газа, которую должен принять Египет, отложена в связи с ситуацией в палестинском анклаве. Об этом сообщила общеарабская газета Asharq al-Awsat со ссылкой на египетский источник.

По его словам, "конференция не состоится по графику в конце месяца" и будет проведена позднее. "Многие страны запрашивают гарантии того, что разрушения в Газе больше не повторятся, и эти гарантии до сих пор не предоставлены и не будут предоставлены в настоящее время в свете продолжающейся эскалации со стороны Израиля и его неоднократных нарушений", - пояснил собеседник издания, коснувшись причин задержки. Кроме того, он указал, что сейчас "предпринимаются параллельные усилия" в отношении ситуации с контролируемыми израильскими силами территориями анклава.

В марте в Каире состоялся экстренный саммит Лиги арабских государств, по итогам которого был принят план восстановления сектора Газа, который предусматривает поэтапные работы без выселения палестинцев. По предварительным оценкам, реконструкция обойдется в $53 млрд. Каир также призвал провести международную конференцию в координации с ООН в поддержку плана восстановления сектора, как только там прекратятся боевые действия. В октябре президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил намерение принять этот форум.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.