Экс-глава Пентагона Панетта: Украине надо отказаться от вступления в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Киеву следует отказаться от перспективы присоединения к НАТО и отдать приоритет возможному вступлению в Евросоюз. Такое мнение выразил бывший глава Пентагона и экс-глава Центрального разведывательного управления США Леон Панетта.

"У НАТО есть собственные правила, и, я считаю, будет сложно просто сказать, что НАТО не следует стремиться к [присоединению] новых участников. Вероятно, лучший способ решить данный вопрос, это чтобы Украина обозначила на данный момент, что она не будет добиваться членства [в альянсе], что вместо этого она намерена присоединиться к Европейскому союзу. Сейчас в этом больше смысла", - сказал он телекомпании CNN, комментируя американский план по урегулированию конфликта на Украине.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом Североатлантического альянса. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В январе этого года Владимир Зеленский пожаловался, что против вхождения Украины в НАТО выступают Венгрия, Германия, Словакия и США. А в марте американский президент Дональд Трамп отметил, что всем известен ответ на стремление Украины вступить в альянс. По его словам, украинцы знали этот ответ на протяжении уже 40 лет.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Киева от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.