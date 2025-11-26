Депутат Лопес: Бразилия продолжит укреплять связи с РФ, несмотря на угрозы США

Федеральный депутат Национального конгресса республики отметил, что власти страны будут стремиться укрепить связи с Россией, прежде всего, в сфере ядерной энергетики

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Бразилия будет и дальше отстаивать свою энергетическую безопасность. Угрозы со стороны американской администрации не смогут нанести урон российско-бразильским отношениям в сфере энергетики, заявил ТАСС федеральный депутат Национального конгресса южноамериканской республики Жулиу Лопес.

"Соединенные Штаты сами используют российское топливо для обеспечения своих 93 ядерных реакторов, - отметил он. - Перед Бразилией стоят огромные цели по наращиванию экономического потенциала. <...> Мы будем и дальше следовать своим собственным интересам, как в отношениях с Российской Федерацией, так и, например, с Индией и другими странами".

По словам депутата от Прогрессивной партии, власти Бразилии будут стремиться укрепить связи с РФ, прежде всего, в сфере ядерной энергетики, поскольку Россия остается мировым лидером и образцом в этой области. "Росатом уже заключил с нами большие контракты на обогащение урана и поставку урана для наших [атомных] электростанций "Ангра-1" и "Ангра-2", - указал Лопес, имея в виду два энергоблока единственной АЭС в стране, расположенной в Рио-де-Жанейро.

Законодатель также указал на сохранение серьезных бюрократических препятствий на пути к развитию партнерства в ядерном секторе. В то же время член Палаты депутатов выразил мнение, что в ближайшее время властям удастся создать все условия для наращивания энергетических связей с РФ. "До сих пор у нас очень ограничены [возможности атомного] сектора, с множеством трудностей по реализации [атомной программы]. Ограничения необходимо смягчить. Рассчитываю, что министр [горнорудной промышленности и энергетики Бразилии] Алешандри Сильвейра и мы, в Национальном конгрессе, вскоре предпримем [необходимые] действия", - заключил он.

В августе федеральный депутат от президентской Партии трудящихся Реймонт Отони в беседе с ТАСС также напомнил, что партнерство с Россией в энергетике выгодно для Бразилии, поэтому отказываться от него даже с учетом возможного давления Запада в Бразилиа не станут.

9 мая в Кремле состоялись российско-бразильские переговоры на высшем уровне. Президент РФ Владимир Путин отметил поступательное развитие отношений двух государств. По его словам, две страны активно взаимодействуют на международной арене - на площадках ООН, БРИКС и G20. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва указал на желание властей республики усилить стратегическое партнерство с РФ. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями сотрудничества для его страны являются культура, наука и технологии. В то же время, по словам Лулы да Силвы, в Бразилии хотят развивать контакты с РФ в сферах обороны и космоса.