Депутат Лопес: Бразилия нарастила воинский контингент у границы с Венесуэлой

Такое решение принято на случай атак США, отметил политик

Редакция сайта ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 ноября. /ТАСС/. Руководство Бразилии нарастило численность своих вооруженных сил на границе с Венесуэлой. Решение продиктовано угрозами в адрес Каракаса со стороны Вашингтона, заявил ТАСС депутат бразильского Национального конгресса Жулиу Лопес.

"Бразилия уже мобилизует и концентрирует военных на границе с Венесуэлой, потому что венесуэльцы будут массово [спасаться] бегством именно в Бразилию. Это уже происходит по мере того, как <...> Соединенные Штаты наращивают свои действия на суше, в воздухе и на море", - заявил он. По словам законодателя, на бразильско-венесуэльской границе уже размещено не менее 30 тыс. военнослужащих.

При этом депутат отметил, что действия США могут спровоцировать дополнительные угрозы национальной безопасности Бразилии. "Мы должны сдерживать въезд венесуэльцев, поскольку среди них могут оказаться те, кто [в самой Венесуэле] находится в розыске, то есть <...> торговцы людьми, контрабандисты или террористы. Поэтому очень важно, чтобы Бразилия укрепила свои границы, <...> особенно в период нынешней серьезной напряженности между Соединенными Штатами и Венесуэлой", - подчеркнул Лопес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно сообщал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Президент США Дональд Трамп дал разрешение ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Вместе с тем Трамп заявлял, что не исключает возможность переговоров с Мадуро.