NBC: Дрисколл заявил властям в Киеве о неминуемости поражения Украины

Министр армии США отметил, что Киеву выгоднее начать переговоры о мирном урегулировании сейчас, чем оказавшись в худшей ситуации в будущем

Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл © Anna Moneymaker/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл заявил властям в Киеве, что поражение Украины в конфликте с Россией неминуемо. Об этом сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, в ходе визита в Киев на прошлой неделе Дрисколл охарактеризовал положение Украины на поле боя как чрезвычайно тяжелое и предупредил, что ее вооруженные силы потерпят неминуемое поражение. Он также сказал, что положение Украины станет лишь ухудшаться с течением времени, и потому Киеву выгоднее начать переговоры о мирном урегулировании сейчас, чем оказавшись в худшей ситуации в будущем.

Кроме того, американская делегация уведомила, что военно-промышленный комплекс США не может продолжать обеспечивать Украину вооружениями и средствами противовоздушной обороны в тех объемах, которые ей требуются, заявили источники NBC News.

Как ранее сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News, Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби. Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.

20 ноября, возглавляя американскую делегацию на встрече в Киеве, Дрисколл передал Владимиру Зеленскому план Вашингтона по урегулированию конфликта. 23 ноября министр находился на двусторонних консультациях США и Украины, посвященных этому документу, которые прошли в Женеве.