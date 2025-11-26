Axios: Трамп разочарован позицией Эр-Рияда по отношениям с Израилем

Президент США пытался оказать давление на наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, передает портал

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом 18 ноября был разочарован позицией Эр-Рияда относительно перспективы нормализации отношений с Израилем и присоединения королевства к Авраамовым соглашениям. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

"Лучше всего это можно выразить как разочарование и раздражение. Президент очень хочет, чтобы они (Саудовская Аравия - прим. ТАСС) присоединились к Авраамовым соглашениям. Он очень старался его уговорить. Это был честный разговор. Но Мухаммед бен Сальман, сильный человек, настоял на своем", - рассказал один из собеседников портала.

Во время закрытых переговоров Трамп пытался оказать давление на наследного принца. Президент США сам поднял тему Авраамовых соглашений и привел большое количество аргументов за нормализацию отношений с Израилем, указывая на большие экономические выгоды от подобного шага. В свою очередь принц пояснил американскому лидеру, что сам не имеет ничего против присоединения к Авраамовым соглашениям, но сослался на общественное мнение в Саудовской Аравии, которое пока крайне негативно настроено в отношении Израиля.

Мухаммед бен Сальман также подчеркнул, что для начала нормализации отношений с еврейским государством Эр-Рияду необходим "необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь" к созданию палестинского государства.

"Он никогда не говорил "нет" нормализации. Дверь открыта для этого в будущем, но вопрос создания двух государств - это проблема", - отметил один из американских дипломатов.

18 ноября Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетил Вашингтон и провел серию переговоров с Трампом. В ходе визита были подписаны соглашения в экономической сфере, а также в области обороны. Американский лидер заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника Вашингтона вне НАТО.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве США присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.