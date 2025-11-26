Эксперт Смит: Украине придется согласиться на условия урегулирования США

За последние три года перевес на поле боя решительно сместился в сторону России, подчеркнул вице-президент организации Stand Together

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские власти не смогут добиться более выгодных для себя условий урегулирования в нынешней обстановке, им придется согласиться с предложением американской стороны. Такое мнение выразил в авторской статье, размещенной на сайте журнала The American Conservative, вице-президент организации США Stand Together Рид Смит.

Читайте также

Украине придется отказаться от территорий. Трамп о прогрессе в урегулировании

Он перечисляет причины, из-за которых Киеву придется соглашаться с планом Вашингтона.

"За последние три года перевес на поле боя решительно сместился в сторону России. Между тем, демографическая ситуация на Украине резко ухудшилась. Ее энергосистема разрушена, арсеналы западных стран сократились, а иностранное финансирование иссякло", - отметил Смит, который занимается вопросами международных отношений и обороны.

По его мнению, "очередной коррупционный скандал в Киеве только усугубляет проблему", то, что члены ближайшего окружения "[Владимира] Зеленского теперь замешаны в крупнейшем коррупционном расследовании с начала конфликта - по подозрению в отмывании более $100 млн из государственной атомной энергетической компании на фоне постоянных отключений электроэнергии - несомненно ослабит позицию Киева в переговорах как с союзниками, так и с противниками".

"Украина не может мобилизовывать новобранцев, потому что ее население истощено. Западные линии производства боеприпасов перегружены. Для создания противовоздушного зонтика войска НАТО должны были бы напрямую вступить в конфликт, а такая эскалация несет в себе реальный риск ядерной конфронтации с Россией", - добавил эксперт. Если Украина хочет потребовать более выгодных для себя условий, ей придется "усилить свое влияние, а для этого нужны более благоприятные перспективы на поле боя", отмечается в статье.

"Если Вашингтон и Брюссель хотят существенно улучшить условия, Украине потребуется некоторая комбинация дополнительных людских ресурсов, большего количества снарядов, противовоздушного зонтика и готовности НАТО к прямой эскалации конфликта с Россией. Если рассматривать эти цели в указанном порядке, то они являются либо невозможными, либо невыполнимыми, либо невообразимыми, либо абсурдными", - подчеркнул Смит.

О предложениях США

Он добавил, что американский план "нейтрализует амбиции Украины в отношении НАТО, закрепляет территориальные приращения России и реинтегрирует Москву в нечто, напоминающее вежливое общество западных держав, посредством снятия санкций, экономического партнерства и приглашения вновь присоединиться к "восьмерке".

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикациям западной прессы, первоначальная версия американского плана предполагала отказ Киева от вступления в НАТО и обязательство альянса не интегрировать Киев, а также признание США и другими странами суверенитета РФ над Крымом и Донбассом, вывод украинских формирований с территорий ДНР, госстатус русского языка на Украине, ограничение численности украинской армии и отмену антироссийских санкций. Лидеры государств Евросоюза выразили несогласие с рядом пунктов и заявили о начале разработки контрпредложений.