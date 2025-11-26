NY Post: встреча Трампа и Зеленского с согласованием мира разрушила планы Ермака

По данным газеты, глава офиса Владимира Зеленского надеялся на подписание Киевом и Вашингтоном американо-украинского плана урегулирования 27 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Сообщение президента США Дональда Трампа о том, что он будет готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским только после согласования мирного плана, разрушило ожидания главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет газета New York Post.

Трамп поручил своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу встретиться с президентом РФ, а министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу - провести переговоры с Украиной. Он также отметил, что надеется в скором времени провести встречу с Путиным и Зеленским, но лишь тогда, когда сделка по урегулированию конфликта будет согласована или будет находиться на финальных стадиях. Как пишет газета, это сообщение было опубликовано в тот момент, когда Ермак давал ей интервью и заявил, что надеется на подписание Трампом и Зеленским американо-украинского плана урегулирования во время празднования Дня благодарения 27 ноября. New York Post отмечает, что эта новость вызвала опустошение у Ермака и он сильно погрустнел. На вопрос о реакции на это сообщение глава офиса Зеленского попросил 24 часа на раздумья.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

Агентство РБК-Украина утверждает, что делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Зеленского и Трампа, дата которой пока не определена. Как заявил 25 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва считает американский план субстантивным, он может стать основой для переговоров.