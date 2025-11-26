МИД КНР прокомментировал увеличение бюджета на оборону Тайваня

Это не поможет властям добиться независимости острова от материкового Китая, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Увеличение военных ассигнований не поможет нынешней администрации Тайваня добиться независимости острова от материкового Китая. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Действия правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, которая стремится сопротивляться воссоединению военными средствами и силой добиться независимости, обречены на провал", - подчеркнула она на брифинге, комментируя решение Тайбэя заметно увеличить расходы на оборону.

Как уточнила официальный представитель, позиция Китая, выступающего против официальных и межармейских связей США с Тайванем, остается неизменной.

Ранее глава тайваньской администрации Лай Циндэ сообщил, что власти острова выделят из бюджета дополнительную сумму в размере $40 млрд на нужды обороны. По его словам, эти средства пойдут на закупку американских вооружений.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.