Жапаров назвал Россию надежным партнером Киргизии

Москва является стратегическим союзником Бишкека, подчеркнул президент республики

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. РФ для Киргизии была и остается стратегическим союзником, партнером и другом. Об этом заявил президент Киргизии Садыр Жапаров на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке.

"Россия для Кыргызстана была и остается стратегическим союзником, надежным партнером и добрым другом. И, конечно же, мы неизменно ценим крепкие, многогранные отношения с братской Россией", - сказал Жапаров.

Он добавил, что Россия для Киргизии остается "одним из крупнейших торгово-экономических партнеров", и отметил рост числа российских компаний, работающих в республике.

"В 2025 году количество российских компаний в Кыргызстане возросло до 1 800, что больше в три раза, чем несколько лет назад", - сказал Жапаров.

Киргизский лидер также отметил, что российские высшие учебные заведения остаются "одними из самых востребованных" среди молодежи Киргизии.

"Совместные гуманитарные проекты способствуют укреплению связей между нашими народами и передаче ценностей дружбы будущим поколениям", - сказал он.