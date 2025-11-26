Израиль опознал возвращенные из Газы останки заложника

Радикальное палестинское движение ХАМАС должно выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения, отметили в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Судмедэксперты завершили процедуру опознания останков еще одного заложника, которые накануне были возвращены в Израиль из сектора Газа. Об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"После завершения процедуры опознания в Национальном центре судебно-медицинской экспертизы представители Армии обороны Израиля сообщили семье Дрора Ора, что его тело возвращено в Израиль и процедура опознания завершена", - говорится в заявлении. "Террористическая организация ХАМАС должна выполнить свои обязательства перед посредниками и вернуть похищенных в рамках реализации соглашения", - отметили в ведомстве премьера, добавив, что Израиль "не пойдет на компромисс в этом вопросе".

Израильские военные получили в секторе Газа еще один гроб с останками заложника во вторник вечером. Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно этому плану, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту из сектора Газа были возвращены останки 26 убитых заложников. По состоянию на 26 ноября радикалы продолжают удерживать тела двух похищенных.