Словакия призовет страны ЕС поддержать мирный план США по Украине

Совещание пройдет 26 ноября в дистанционном режиме

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Словакия намерена поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и призовет европейских партнеров к сотрудничеству в его реализации. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"Словакия сегодня поддержит мирный план американского президента по Украине и одновременно призовет европейских партнеров к максимальному взаимодействию в процессе [его реализации]", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Позиция Словакии будет озвучена в ходе запланированного на среду совещания представителей руководства государств - членов Евросоюза, которое пройдет в дистанционном режиме.