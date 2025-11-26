Словакия призовет страны ЕС поддержать мирный план США по Украине
08:43
ПРАГА, 26 ноября. /ТАСС/. Словакия намерена поддержать мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и призовет европейских партнеров к сотрудничеству в его реализации. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.
"Словакия сегодня поддержит мирный план американского президента по Украине и одновременно призовет европейских партнеров к максимальному взаимодействию в процессе [его реализации]", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Позиция Словакии будет озвучена в ходе запланированного на среду совещания представителей руководства государств - членов Евросоюза, которое пройдет в дистанционном режиме.