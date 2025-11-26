Адмирал НАТО усомнился, что альянс сможет заменить поддержку США Украине

Каво Драгоне рассказал, что это станет ясно, когда произойдет

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Адмирал НАТО Джузеппе Каво Драгоне усомнился в том, смогут ли страны альянса заменить поддержку США Украине, если Вашингтон решит приостановить оказание помощи.

Каво Драгоне спросили, смогут ли остальные государства НАТО "заполнить пробел", если США прекратят поддерживать Киев. "Честно говоря, я не могу сказать "да", - сказал он в интервью испанской газете El Mundo, добавив, что это станет ясно, когда произойдет.

"Мы обнаружили, что наряду с традиционными боевыми действиями существует гибридная война или война в "серой зоне", что включает в себя пожары, диверсии на железной дороге и нарушения воздушного пространства беспилотниками. [Эти действия] - это часть войны, и иногда начинаются задолго до начала войны", - отметил адмирал. "Так что эти действия в "серой зоне" могут быть признаком того, что надвигается что-то более крупное", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как выглядит "превентивное сдерживание", Каво Драгоне уточнил: "Возможно, делать те же вещи, на которые мы реагировали при атаках гибридной войны, [когда] мы были мишенью". "Например, задействовать превентивную меру против места, где могут находиться дроны, готовые к запуску [по НАТО], могло бы быть вариантом", - добавил адмирал.