AP: Дрисколл узнал о назначении переговорщиком за неделю до поездки в Киев

Как министр армии он давно намеревался посетить Украину для обмен опытом использования беспилотников, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Министр армии (сухопутных войск) США Дэниел Дрисколл, который представляет американскую сторону на консультациях с Москвой и Киевом по урегулированию украинского конфликта, узнал о своем назначении за неделю до поездки в Киев и встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, Дрисколл был назначен Белым домом специальным представителем президента США. Как министр армии он давно намеревался посетить Украину, однако изначальной целью поездки был обмен опытом использования беспилотников на поле боя, а не урегулирование конфликта. Чиновник отметил, что Дрисколл в новой роли сначала посетил Европу, где принял участие в ряде брифингов, а затем отправился в Киев.

Как ранее сообщил со ссылкой на источники телеканал CBS News, Дрисколл провел встречи с российскими представителями в Абу-Даби (ОАЭ). Позже Пентагон подтвердил эту информацию, уточнив, что консультации по урегулированию на Украине состоялись в понедельник вечером и во вторник. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби.

20 ноября, возглавляя американскую делегацию на встрече в Киеве, Дрисколл передал Владимиру Зеленскому план Вашингтона по урегулированию конфликта. В воскресенье министр находился на двусторонних консультациях США и Украины в Женеве по этому документу.