Замглавы МИД Армении не знает о возможном привлечении РФ к "маршруту Трампа"

Местные СМИ распространили информацию, что к TRIPP по настоянию американской стороны присоединится одна российская компания

ЕРЕВАН, 26 ноября. /ТАСС/. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян не информирован о возможном привлечении российской компании к реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) в качестве третьей стороны.

"Не слышал про такую информацию. Обсуждения с американской стороной активно протекают. Никаких иных деталей сейчас не могу представить", - сказал Сафарян в ответ на вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация, распространяемая в армянских СМИ, что к проекту TRIPP по настоянию американской стороны будет привлечена и одна российская компания.

Сафарян подчеркнул, что вопрос участия той или иной страны должны определить стороны - Армения и США.

"Естественно, у каждой стороны есть свои подходы. Все будет решаться в рамках консультаций двух сторон", - добавил замминистра в ответ на вопрос, какова позиция властей Армении по вопросу привлечения третьей стороны в этот проект, может ли она, к примеру, выступить против турецкой компании.

По его словам, все решения и выбор компаний должен соответствовать интересам сторон.

"Но в первую очередь должна быть создана армяно-американская компания. Сейчас обсуждения проходят именно по этому вопросу - создания армяно-американской компании", - резюмировал он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Данный проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".