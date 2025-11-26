Жапаров: партнерство с Россией отвечает национальным интересам Киргизии

Бишкек высоко оценивает двустороннее взаимодействие с Москвой, подчеркнул президент республики

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество с Россией отвечает национальным интересам Киргизии. Об этом заявил в Бишкеке глава киргизского государства Садыр Жапаров после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Хочу вновь заверить в неизменной приверженности Кыргызской Республики делу укрепления союзнических отношений и исторического партнерства с Российской Федерацией. Хочу особо подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам Кыргызской Республики", - сказал он.

По его словам, киргизская сторона высоко оценивает двустороннее взаимодействие с РФ "практически на всех уровнях".

"Наши государственные органы получили от нас указание ускорить совместные усилия для наполнения двусторонней повестки новыми перспективными направлениями и нахождением новых точек взаимного интереса. Только что был подписан новый пакет двусторонних документов в области образования, здравоохранения, миграции, безопасности, экономического и военно-технического взаимодействия", - продолжил президент Киргизии.

Как отметил Жапаров, договорно-правовая база двух государств очень обширная.

"Такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, нет ни с одним из иностранных государств", - констатировал он.

По итогам переговоров лидеров России и Киргизии в Бишкеке были подписаны восемь документов о сотрудничестве.