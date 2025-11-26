SCMP: компания КНР первой в мире начала серийное производство гиперзвуковых ракет

YKJ-1000 способна преодолевать до 1300 км

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. Частная китайская компания Lingkong Tianxing Technology первой в мире наладила серийное производство гиперзвуковой ракеты YKJ-1000, способной преодолевать до 1300 км. Об этом представитель компании сообщил газете South China Morning Post (SCMP).

По его словам, компании удалось сократить затраты на производство до "одной десятой от обычных программ" за счет, в том числе, использования гражданских строительных материалов.

Разработчик утверждает, что YKJ-1000 способна преодолевать от 500 до 1300 км на скорости 5-7 Махов (6-8 тыс. км/ч). Ее пусковая установка, напоминающая стандартный грузовой контейнер, может быть расположена на подвижной платформе, в том числе на воде. Представитель Lingkong Tianxing Technology отметил, что компания разработала независимый технологический цикл, охватывающий аэродинамику, системы управления, тепловую защиту и двигательные установки. Предприятие получило сертификаты, подтверждающие соответствие продукции требованиям национальной военной промышленности.

Согласно рекламному видеоролику компании, ракета способна самостоятельно идентифицировать цели в полете и, в частности, обходить системы ПВО и корабельные ударные группы. Как пояснили в Lingkong Tianxing Technology, комплекс предназначен для нанесения быстрых точных ударов вглубь территории противника по стратегически важным объектам. YKJ-1000 также может использоваться в целях разведки благодаря высокочувствительным сенсорам и технологии передачи данных в реальном времени.

Отмечается, что Lingkong Tianxing Technology уже разрабатывает ракету, оснащенную системой искусственного интеллекта и функцией роевого взаимодействия.