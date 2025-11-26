Лукашенко заявил Путину о готовности обсудить злободневные вопросы

По словам белорусского президента, таких вопросов "меньше не становится"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

БИШКЕК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что готов обсудить с ним злободневные вопросы.

"Как вы правильно сказали, есть вопросы, которые надо обсудить. Посоветоваться для дальнейшего принятия решений по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится. Я готов к тому, чтобы обсудить злободневные вопросы для нас - для России и Белоруссии", - отметил глава государства.