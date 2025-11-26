ANI: Нетаньяху отложил визит в Индию по соображениям безопасности

Министерства иностранных дел Израиля и Индии согласовывают новую дату визита премьера

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перенес сроки своего запланированного в декабре официального визита в Индию из-за ситуации с безопасностью в столице южноазиатской республики. Как сообщило агентство ANI, причиной этого решения главы правительства еврейского государства стал теракт, совершенный 10 ноября в Нью-Дели террористом-смертником.

В настоящее время министерства иностранных дел Израиля и Индии согласовывают новую дату визита Нетаньяху.

Его предыдущий, второй официальный визит в Нью-Дели состоялся в январе 2018 года после того, как индийский премьер-министр Нарендра Моди посетил Израиль в 2017 году.

10 ноября в индийской столице у исторической крепости Красный форт взорвался автомобиль. В результате погибли 13 человек, более 20 были ранены. Правительство Индии признало взрыв автомобиля терактом.