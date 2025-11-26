Le Parisien: слушания по приостановке работы Shein во Франции перенесли

Запрос о переносе заседания был направлен со стороны государства в связи со слишком поздним получением одного из документов по делу

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Судебное заседание, на котором должно быть вынесено решение по вопросу временной блокировки интернет-магазина Shein на территории Франции, отложено до 5 декабря. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее информации, запрос о переносе заседания был направлен со стороны государства в связи со слишком поздним получением одного из документов по делу. При этом адвокаты Shein в беседе с корреспондентом издания утверждают, что власти Франции "не уверены" в состоятельности собранного досье, а прокуратура даже выступает против блокировки сайта интернет-магазина, на чем настаивает правительство.

5 ноября Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через данную платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений.