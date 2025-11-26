Суд Киева перед слушанием по делу детектива НАБУ эвакуировали

Поступило сообщение о минировании здания, рассказали в пресс-службе суда

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд эвакуировали из-за сообщения о минировании здания перед заседанием по делу о госизмене руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магамедрасулова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Поступило сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда. <...> Сейчас проводится эвакуация работников и посетителей Киевского апелляционного суда", - говорится в Telegram-канале суда. Там добавили, что вынуждены "временно прекратить работу". По информации местного издания "Общественное", в среду заседаний суда не будет до конца дня.

26 ноября там должна была рассматриваться апелляция детектива НАБУ Магамедрасулова о его нахождении в СИЗО по делу о госизмене. В украинском центре противодействия коррупции сообщили, что на заседание должны были прийти представители общественных организаций и протестующие с требованием выпустить детектива НАБУ из СИЗО.

Магамедрасулов еще в июле был задержан Службой безопасности Украины (СБУ), конфликтующей с НАБУ, и с тех пор находится в СИЗО. В СБУ заявляли, что он координировал деятельность НАБУ в прифронтовых регионах - в Днепропетровской области и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Спецслужба утверждает, что детектив помогал своему отцу-предпринимателю вести торговлю с РФ. По данным следствия, отец задержанного якобы имеет российское гражданство, а Магамедрасулов не указал этот факт при оформлении допуска к гостайне. Также СБУ проверяет информацию о контактах детектива НАБУ с "российскими спецслужбами" и передаче им секретных сведений, в частности о запланированных следственных действиях. В пресс-службе уточняли, что "решается вопрос" о предъявлении Магамедрасулову обвинений по статье о пособничестве РФ. В сентябре против Магамедрасулова выдвинули новые обвинения - в коррупции.

После обнародования коррупционного скандала стало известно, что Магамедрасулов занимался документированием деятельности руководителя коррупционной схемы бизнесмена Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.