IRNA: глава Минсельхоза Ирана прибыл в Россию

У Голамреза Нури запланированы переговоры с российской коллегой Оксаной Лут

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российской коллегой Оксаной Лут. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, помимо переговоров с российскими чиновниками, у иранского министра также состоятся встречи с руководством холдингов и компаний из РФ, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, а также ее экспортом за рубеж.