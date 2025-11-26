ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
IRNA: глава Минсельхоза Ирана прибыл в Россию

У Голамреза Нури запланированы переговоры с российской коллегой Оксаной Лут
Редакция сайта ТАСС
12:19

ТЕГЕРАН, 26 ноября. /ТАСС/. Министр сельского хозяйства Ирана Голамреза Нури прибыл в Москву, где у него запланированы переговоры с российской коллегой Оксаной Лут. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По его информации, помимо переговоров с российскими чиновниками, у иранского министра также состоятся встречи с руководством холдингов и компаний из РФ, которые занимаются производством сельскохозяйственной продукции, а также ее экспортом за рубеж. 

