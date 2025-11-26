"Галей ЦАХАЛ": армия Израиля будет следить за публикациями солдат при помощи ИИ

Система "Морфеус" будет активна только в отношении открытых и общедоступных публикаций в социальных сетях, заявила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена отслеживать при помощи искусственного интеллекта публикации военнослужащих срочной службы в соцсетях для предотвращения утечек важной информации. Об этом сообщила армейская радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

По ее данным, система, которая получила название "Морфеус", будет "постоянно отслеживать огромный поток публикаций солдат ЦАХАЛ и проверять с помощью искусственного интеллекта каждое изображение, каждое видео и каждый текст, которые они загружают в сеть". Искусственный интеллект "будет проверять, способна ли публикация раскрыть конфиденциальную информацию, снято ли видео на армейской базе, демонстрируются ли на нем секретное место или какое-либо оружие", после чего "немедленно оповестит об этих случаях сотрудников службы безопасности".

По данным радиостанции, система будет активна только в отношении открытых и общедоступных публикаций в социальных сетях. "Такие действия возможны с юридической точки зрения, <...> ожидается, что они будут признаны законными после получения всех необходимых юридических разрешений уже в начале декабря", - указывает "Галей ЦАХАЛ".

Радиостанция отмечает, что "в последние месяцы система начала работать в экспериментальном режиме, отслеживая 45 тыс. военнослужащих". По ее данным, "были зафиксированы тысячи случаев", когда по результатам ее работы "отдел информационной безопасности связывался с военнослужащими и требовал удалить публикации".