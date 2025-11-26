NYT: НУЯБ требует от сотрудников не допускать утечек данных

По словам газеты, письмо главы Национального управления по ядерной безопасности США Брэндона Уильямса работникам показалось "необычным из-за жесткого тона и массовой рассылки"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) США Брэндон Уильямс направил своим сотрудникам письмо с требованием проявлять больше бдительности и не допускать утечек конфиденциальной информации. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

"Это не предложение. Это приказ. Наша национальная безопасность не стерпит иных вариантов", - приводит газета отрывок из письма, в теме которого значилось: "СРОЧНО: соблюдение присяги".

По словам газеты, письмо показалось "необычным из-за жесткого тона и массовой рассылки". Среди получателей письма значатся директор Лос-Аламосской национальной лаборатории, сыгравшей ключевую роль в разработке первой ядерной бомбы. Сообщение также было направлено главе завода в Канзас-Сити, который производит составляющие для ядерных боеголовок. Как напоминает газета, этим летом расследование пришло к выводу, что информация о производстве оружия на объекте была скомпрометирована трижды.

Как отмечает The New York Times, Уильямс не писал о конкретных инцидентах, лишь косвенно указав на "широкий ряд нарушений, от мелких до крупных". По его словам, действия связанных с управлением сотрудников в прошлом "подорвали доверие национального руководства" к способности НУЯБ "хранить конфиденциальную, а также несекретную, но чувствительную информацию".

Учрежденное в 2000 году НУЯБ - управление в составе Министерства энергетики США. Оно осуществляет контроль над федеральными ядерными программами, отвечает за модернизацию, хранение и демонтаж ядерных боеголовок, курирует международные программы сотрудничества в области атомной энергетики и ядерной безопасности.