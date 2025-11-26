В МИД Индии заявили, что поддерживают усилия для урегулирования на Украине

Нью-Дели также выступает за открытое и практическое взаимодействие между двумя сторонами, отметил официальный представитель министерства Рандхир Джайсвал

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Индия следит за событиями вокруг поиска путей урегулирования конфликта на Украине и поддерживает все усилия в этом направлении. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, отвечая на вопрос о плане президента США Дональда Трампа.

"Мы внимательно следим за развитием событий на этом направлении", - сказал он. "Мы продолжаем поддерживать все усилия, направленные на установление прочного мира в регионе", - добавил он.

"Индия также выступает за открытое и практическое взаимодействие между двумя сторонами и другими ключевыми заинтересованными сторонами посредством диалога и дипломатии для поиска долгосрочного решения конфликта", - указал Джайсвал.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва располагает документом из 28 пунктов, других редакций этой программы российская сторона не видела. По словам министра, в РФ рассчитывают, что Вашингтон проинформирует Москву об итогах консультаций с Киевом и ЕС.