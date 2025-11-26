МИД Испании: на Украине на кон поставили интересы Европы

Позиция ЕС является центральной в мирном процессе, подчеркнул испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает, что на Украине поставлены на карту интересы Евросоюза.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

Дипломат принял участие в неформальной встрече глав МИД ЕС, проводившейся по видео-конференц-связи. "Интерес Европы на кону на Украине, - написал министр в X. - Позиция Европы является центральной в мирном процессе, который должен начаться с прекращения огня".

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта. По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.