Трамп назвал NYT врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности

Президент США обвинил газету в предвзятости и целенаправленном распространении негативной информации, заявив, что автор материала о его здоровье Кэти Роджерс - "третьесортный журналист"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) "врагом народа" после публикации материала, в котором, по словам американского лидера, ставится под сомнение его работоспособность.

"Безумцы леворадикальных взглядов из New York Times, которой грозит закрытие, написали обо мне статью. [В ней они] утверждают, что моя работоспособность, возможно, снижается, несмотря на факты, которые говорят об обратном. Эта "газетенка" - настоящий "враг народа", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп отверг утверждения издания, сославшись на свои политические и экономические достижения, а также на недавно пройденные медицинское обследование и когнитивный тест, которые, по его словам, он "сдал блестяще". "Я выиграл президентские выборы 2024 года с огромным перевесом", - добавил он, перечислив свои успехи, включая "урегулирование восьми войн" и "48 новых рекордов фондового рынка".

