Индия прорабатывает к саммиту с Россией инициативы для укрепления связей

Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал отметил, что обе стороны прилагают все усилия для укрепления сотрудничества

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Индия в рамках подготовки к российско-индийскому саммиту в Нью-Дели обсуждает с РФ инициативы, которые укрепят связи двух стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал.

"Обе стороны прилагают все усилия для укрепления сотрудничества, и в этой связи прямо сейчас обсуждаются и прорабатываются несколько вопросов, которые станут частью итогов [саммита]", - сказал дипломат.

Он добавил, что даты саммита будут объявлены через несколько дней.

17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, подтвердил, что российско-индийский саммит состоится в Нью-Дели. Точные даты его проведения пока не озвучивались. Известно, что саммит пройдет в декабре.