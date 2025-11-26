Мерц: законопроект о пособиях для украинских беженцев обсудят уже в 2025 году

Канцлер Германии отметил, что страна находится "на пути к устранению мнимой и реальной несправедливости на нашем рынке труда"

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Бундестаг (парламент ФРГ) обсудит законопроект о переводе украинских беженцев с так называемых гражданских пособий (Bürgergeld, "бюргергельд") на меньшие по размеру пособия для просителей убежища уже в 2025 году.

"Как вы знаете, мы преобразуем Bürgergeld в так называемое базовое обеспечение (Grundsicherung). Законопроект уже готов. И решение кабинета министров ФРГ прекратить включение украинских беженцев в программу выплаты гражданских пособий, а вместо этого перевести их в систему выплат пособия для просителей убежища одобрено кабинетом министров и будет обсуждаться в первом чтении в Бундестаге уже в этом году", - сказал Мерц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Мы на пути к устранению мнимой и реальной несправедливости на нашем рынке труда, чтобы работающие в Германии могли вновь обрести законную уверенность в том, что с их налогами и взносами на социальное страхование в нашей стране обращаются бережно, а те, кто нуждается в социальном обеспечении ФРГ, не были брошены на произвол судьбы", - констатировал канцлер ФРГ.

В свою очередь сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель подвергла резкой критике Мерца за проводимый им курс в области социальной и миграционной политики. "Просто лишить украинцев, прибывших за последние полгода, права на получение пособий - это даже не капля в море. В Германии миллион просителей убежища, чьи ходатайства были отклонены. Но признаков вашей широко разрекламированной депортационной кампании до сих пор не наблюдается, - заявила она. - И пока границы остаются открытыми, наши рождественские ярмарки превращаются в крепости или вовсе отменяются".

19 ноября правительство ФРГ одобрило поправки, которые лишают украинских беженцев, прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года, так называемых гражданских пособий. Они впредь будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас. На одного взрослого человека "бюргергельд" составляет до €563, на подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. К тому же государство оплачивает жилье, отопление и прочие расходы. Базовая материальная помощь беженцу составляет €441 в месяц.

Основной целью законопроекта является ускорение интеграции украинцев на рынке труда. В настоящее время в Германии находятся около 1,1 млн украинцев. При этом показатели их занятости в стране значительно ниже, чем в других европейских государствах. Так, в Польше трудоустроены около 70% проживающих там украинцев, в Чехии - примерно 60%. Власти ФРГ рассчитывают усилить давление на украинских беженцев с целью побудить их найти работу.