Правящей партии на Украине не хватает голосов для принятия бюджета на 2026 год

Как отметил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, пока меньше 90 человек дали ответ, в каком виде готовы поддержать бюджет
13:21

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Фракция украинской правящей партии "Слуга народа" не может набрать необходимое число голосов для принятия бюджета на следующий год. Об этом заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

"Вчера утром у них в чате запустили опрос, кто проголосует за бюджет 2026 года. И пока меньше 90 депутатов дали ответ, что в каком-то виде готовы его поддержать. <...> Выглядит так, что по состоянию на сейчас на бюджет в таком виде и в такой ситуации не то что 226, а даже 150 голосов нет. И не будет пока", - написал он.

По словам Железняка, на позицию ряда депутатов от правящей партии не повлияла состоявшаяся на прошлой неделе встреча с Владимиром Зеленским, который пытался призвать фракцию сохранять единство. "Ожидают адекватной реакции от [Зеленского] на скандал "Миндичгейт", а не того, что было на [встрече] фракции", - пояснил он.

19 ноября Верховная рада отправила в отставку двух засветившихся в коррупционном скандале министров - глав Минюста и Минэнергетики Германа Галущено и Светлану Гринчук. После этого парламент на неопределенное время "перешел в режим консультаций", пленарные заседания не проводятся. Сообщалось, что рассмотрение во втором чтении проекта бюджета на 2026 год отложено до начала декабря. При этом по регламенту оно должно было завершиться к 20 ноября, а окончательное принятие документа - до 1 декабря.

У "Слуги народа" большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. Однако на фоне коррупционного скандала вокруг дела бизнесмена Тимура Миндича часть депутатов от правящей партии выступила с требованием уволить руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, имя которого также упоминалось в связи с этим делом. Ситуацию осложняет то, что, по информации ряда депутатов", группу "бунтовщиков" поддерживает глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отношения которого с Ермаком давно уже весьма напряженные. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что офис Зеленского рассматривал возможность арестовать Арахамию и предъявить ему обвинение в госизмене.

Другие политические силы уже заняли еще более жесткую позицию. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" и партия "Голос" потребовали не только увольнения Ермака, но и отставки правительства и формирования новой широкой коалиции в парламенте. Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко "Батькивщина". Однако, по данным украинских СМИ, этим партиям вместе не хватает голосов для принятия такого решения: у "Европейской солидарности" 26 голосов в парламенте, у "Батькивщины" - 25 и у "Голоса" - 19. Для формирования коалиции большинства в Раде нужно минимум 226.

Коррупционный скандал

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Позже появилась информация, что в материалах следствия под псевдонимом Али-Баба мог фигурировать глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках. В связи с расследованием уже называлось имя бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова. 

