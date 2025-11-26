Лукашенко и Путин пообщались на ногах перед встречей с другими лидерами ОДКБ

Президенты Белоруссии и России ранее провели встречу, которая длилась 1 час 37 минут

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин пообщались на ногах в Бишкеке перед встречей с остальными лидерами Совета коллективной безопасности ОДКБ, которые соберутся на заседание в четверг. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Путин и Лукашенко провели встречу, которая длилась 1 час 37 минут вместо запланированных по протоколу 40 минут. "На ногах Лукашенко и Путин пообщались тоже. И сразу присоединились к остальным лидерам Совета коллективной безопасности", - сообщил канал. Также "Пул первого" опубликовал фото юрты, где встретились лидеры ОДКБ.