В Европарламенте предложили запретить соцсети для детей младше 13 лет

Авторы доклада одновременно предлагают разрешить подросткам самостоятельно регистрироваться в соцсетях по достижении 16 лет, тогда как в период с 13 по 16 лет на это должны давать согласие родители

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) поддержали предложение запретить детям младше 13 лет доступ к социальным сетям. Соответствующий доклад был одобрен на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

"Призываем установить единый европейский цифровой возрастной ценз 13 лет, до достижения которого ни один несовершеннолетний не может получить доступ к социальным медиаплатформам", - говорится в докладе. В документе также рассматривается возможность распространения этого ограничения на сервисы обмена видео, программы-компаньоны с искусственным интеллектом (ИИ).

Авторы доклада одновременно предлагают разрешить подросткам самостоятельно регистрироваться в соцсетях по достижении 16 лет, тогда как в период с 13 по 16 лет на это должны давать согласие родители. Евродепутаты призывают Еврокомиссию изучить вопрос о введении персональной ответственности для высшего руководства компаний, которые будут "серьезно и на постоянной основе" нарушать положения о защите несовершеннолетних, предусмотренных Законом о цифровых услугах (DSA) ЕС.

Евродепутаты выступили за отключение в соцсетях для несовершеннолетних пользователей ряда "вызывающих зависимость" функций и за запрет на ориентирование рекомендательных систем на подростков. Среди других требований в документе содержится запрет ("в качестве крайней меры") сайтов и приложений, не отвечающих правилам ЕС, ограничение целевой рекламы, ограничение использования лутбоксов и игровых валют и вызывающих привыкание технологий в приложениях и видеоиграх. Большой раздел документа также посвящен вопросам регулирования чат-ботов и детских игрушек с ИИ.