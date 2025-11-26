Западные стартапы получат деньги на тестирование систем борьбы с БПЛА на Украине

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. НАТО и Украина запускают проект для небольших оборонных компаний, который позволит проводить испытания инновационных разработок в сфере противовоздушной обороны и военной связи в условиях боевых действий. Об этом говорится в заявлении пресс-службы альянса.

Основной задачей проекта UNITE - Brave NATO назван "вывод на поле боя новых инновационных продуктов, направленных на борьбу с воздушными беспилотниками, улучшению систем противовоздушной обороны и повышение уровня связи в боевых условиях". Приоритет будет уделяться обкатке существующих прототипов устройств и содействию их серийному производству.

НАТО утверждает, что исходный бюджет для выдачи грантов заинтересованным военным стартапам с Украины или из стран НАТО составляет €10 млн, в следующем году его планируется увеличить до €50 млн, если программа будет успешной.