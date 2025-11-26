Каллас потребовала сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине

Глава евродипслужбы также выразила недовольство расходами России на оборону, усмотрев в этом угрозу для ЕС

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Pascal Bastien

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Глава евродипслужбы Кая Каллас заявила, что мирный план по Украине должен предусматривать сокращение численности Вооруженных сил РФ.

Ранее западные СМИ писали о том, что план президента США Дональда Трампа предполагает сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) до 600 тыс. человек.

"Мы должны сократить численность армии России", - прокомментировала эту инициативу Каллас на пресс-конференции по итогам консультаций глав МИД ЕС по Украине.

Она также выразила недовольство расходами РФ на оборону, усмотрев в этом угрозу для ЕС.

Лидеры Евросоюза выражали несогласие с предложенным США планом мирного урегулирования. В ответ на него Германия, Франция и Великобритания представили свой проект. По информации Reuters, в отличие от американского, он допускает прием Украины в НАТО и размещение в стране войск альянса. Также европейцы считают, что численность ВСУ должна составлять 800 тыс. человек "в мирное время".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 24 ноября заявил, что европейский план "с первого взгляда совершенно неконструктивный". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у чиновников ЕС "сводит скулы", когда они слышат про мирный план и переговоры по Украине.